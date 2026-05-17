Буданов передбачив долю Путіна

Буданов провів паралелі між злочинами сталінського режиму та сучасною війною Росії проти України

Кирило Буданов: Кожен тиран отримає свій вирок

Керівник Офісу президента Кирило Буданов опублікував заяву до Дня пам’яті жертв політичних репресій, у якій провів паралелі між злочинами радянського режиму та сучасною російською агресією проти України. У своєму Telegram-каналі він наголосив, що Сандармох, Биківня та Буча є «ланками одного ланцюга російського терору», а головною відмінністю сьогодні є те, що Україна має «голос, армію та волю» для боротьби з агресором.

Буданов зазначив, що тиранія починається «зі страху та мовчання, а закінчується масовими могилами». Водночас, він підкреслив, що сучасна Україна більше не є «беззахисним об’єктом репресій», а відповіддю на російську агресію стала «щоденна ліквідація ворога на підступах до нашої свободи».

«Наша суб’єктність – найкращий меморіал тим, хто не дожив. Кожен тиран отримає свій вирок. Справедливий і невідворотний», – наголосив керівник Офісу президента.

Буданов також наголосив на важливості продовжувати боротьбу за Перемогу України.