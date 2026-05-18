Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту

Корабель використовується для боротьби з надводними та повітряними загрозами

Корабель здійснював нічний рейд на Каспії – він намагався відстрілюватися

Українські безпілотники вразили прикордонний сторожовий катер Росії у районі Каспійська в Республіці Дагестан – майже за 986 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Удар за майже тисячу кілометрів

Атаку здійснили пілоти 1-го окремого центру в ніч на 17 травня. На оприлюднених кадрах видно, як катер під час руху по воді відкриває вогонь по безпілотнику, що наближається, – однак уникнути ураження йому не вдалося.

Мова йде про прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 («Світлячок») – корабель третього рангу. Він призначений для охорони територіальних вод і використовується для патрулювання, а також для боротьби з надводними та повітряними загрозами у прибережній зоні.

Серія ударів по окупованих територіях

Окрім каспійської операції, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про серію ударів по військових цілях у тимчасово окупованих регіонах. Зокрема, було уражено:

системи протиповітряної оборони;

пункти управління;

логістичні об'єкти та техніку.

Удари завдавали в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і Криму.

У ту ж ніч українські безпілотники також здійснили наймасовішу від початку повномасштабної війни атаку на Московську область.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські безпілотники атакували порт у Каспійську, де базуються кораблі ВМФ Росії. Тоді про удар повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

До слова, у ніч на 15 травня Сили оборони вразили у тому ж пункті базування «Каспійськ» малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», здатний запускати крилаті ракети «Калібр», та мінний тральник.