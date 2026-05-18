Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту
Корабель використовується для боротьби з надводними та повітряними загрозами
скрин із відео 1 Окремого центру БпС СБС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Корабель здійснював нічний рейд на Каспії – він намагався відстрілюватися

Українські безпілотники вразили прикордонний сторожовий катер Росії у районі Каспійська в Республіці Дагестан – майже за 986 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем

Удар за майже тисячу кілометрів

Атаку здійснили пілоти 1-го окремого центру в ніч на 17 травня. На оприлюднених кадрах видно, як катер під час руху по воді відкриває вогонь по безпілотнику, що наближається, – однак уникнути ураження йому не вдалося.

Мова йде про прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 («Світлячок») – корабель третього рангу. Він призначений для охорони територіальних вод і використовується для патрулювання, а також для боротьби з надводними та повітряними загрозами у прибережній зоні.

Серія ударів по окупованих територіях

Окрім каспійської операції, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про серію ударів по військових цілях у тимчасово окупованих регіонах. Зокрема, було уражено:

  • системи протиповітряної оборони;
  • пункти управління;
  • логістичні об'єкти та техніку.

Удари завдавали в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і Криму.

У ту ж ніч українські безпілотники також здійснили наймасовішу від початку повномасштабної війни атаку на Московську область

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські безпілотники атакували порт у Каспійську, де базуються кораблі ВМФ Росії. Тоді про удар повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

До слова, у ніч на 15 травня Сили оборони вразили у тому ж пункті базування «Каспійськ» малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», здатний запускати крилаті ракети «Калібр», та мінний тральник.

Читайте також:

Теги: корабель Дагестан відео Роберт Бровді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дрони уразили вороже підприємство
Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)
7 травня, 13:46
Корейським суднам у регіоні наказано негайно переміститися в безпечніші місця
Південна Корея розслідує пожежу на кораблі в Ормузькій протоці: що відомо
5 травня, 08:47
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Завдяки професіоналізму та витримці Алекса, обмінний фонд України поповнився ще двома окупантами
Боєць 155-ї бригади хитрістю полонив двох окупантів
3 травня, 21:15
Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла
Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла
1 травня, 14:39
Дагестан атакували безпілотники
Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан
24 квiтня, 16:59
Україна отримає тральщик «Генічеськ» для розмінування моря
Нідерланди передали Україні корабель для розмінування моря
22 квiтня, 13:26
Аварія сталася на вулиці Єлизавети Чавдар, 1
На Осокорках перекинулося навчальне авто (відео)
21 квiтня, 09:15
Супермаркет у Києві, який був захоплений терористом
Теракт у Голосіївському районі: кількість загиблих зросла
20 квiтня, 10:45

Події в Україні

Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту
Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту
Дніпропетровщина під ударами РФ: є загиблі та поранені
Дніпропетровщина під ударами РФ: є загиблі та поранені
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 17 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 травня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua