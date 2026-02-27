Головна Країна Політика
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Потьомкін вже брав участь у конкурсі на голову АРМА
фото: скриншот з відео

Колишній керівник юридичного управління Агентства мав конфлікти з попереднім керівництвом і пов’язаний із фігурантами резонансних справ

Юрист Андрій Потьомкін претендує на посаду голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він має тривалий бекграунд роботи у системі Міністерства юстиції та самій АРМА. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами».

У 2019 році Потьомкін подав заяву до Генпрокуратури щодо можливого правопорушення тодішнім головою АРМА Антоном Янчуком. Зокрема, йшлося про пошкодження арештованої статуетки орла з квартири ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, вартістю майже $46 тис. Через кілька днів Потьомкіна відсторонили від виконання обов’язків, що він пов’язує з поданою заявою.

У 2017-2020 роках кандидат очолював юридичне управління АРМА, відповідав за правову роботу, судове представництво та внутрішній контроль. Після державної служби перейшов у приватну практику, а з 2023 року працює адвокатом та юристом у приватних компаніях.

Юридичне минуле Потьомкіна тісно переплітається із скандальними фігурами. До приходу в Мін’юст він працював у ТОВ «Юридична група Ел Сі Еф», пов’язаній із Анною Огренчук, яка у 2019 році вийшла заміж за Андрія Довбенка – адвоката, якого НАБУ підозрює у розтраті активів АРМА на понад 485 млн грн. У 2020 році компанію поглинула фірма Evris, яка належала Довбенку.

У декларації Потьомкіна вказано спільну квартиру в Києві, автомобіль Jeep Wrangler 2011 року та проживання зі співмешканкою Оленою Мацків та їхніми дітьми. Його цивільна дружина задекларувала майже 800 тис. грн доходу, сам кандидат – 120 тис. грн. Готівкові заощадження кандидата мінімальні, тоді як співмешканка зберігає 300 тис. грн, $4 тис. і 500 євро.

У 2023 році Потьомкін вже брав участь у конкурсі на посаду голови АРМА, проте безрезультатно. Тепер він повертається в боротьбу за ключову посаду агентства.

Раніше «Главком» писав, що Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

