Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство
Омельченко працював у АРМА до 2023 року
фото з відкритих джерел

Дмитро Омельченко подався на конкурс голови Агентства

У списку претендентів на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) з’явилося ім’я Дмитра Омельченка – колишнього прокурора та експосадовця АРМА, чия кар’єра тісно переплетена з резонансними постатями. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами».

За даними джерел видання, його кар’єрний ривок пов’язують з Філіпом Проніним, який у 2020-2023 роках був заступником голови АРМА, а нині очолює Державну службу фінансового моніторингу України.

Саме за каденції Проніна Омельченко обійняв посаду начальника управління центрального апарату АРМА.

Після того як Пронін став головою Полтавської ОВА, Омельченку нібито пропонували роботу в регіоні, пов’язану з аграрним напрямом, проте він відмовився. Згодом Омельченко взагалі залишив агентство.

У 2024 році він працював експертом з правових питань у Консультативній місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України.

За декларацією за 2024 рік, Дмитро Омельченко володіє будинком у Київській області та кількома земельними ділянками. Його дружина, Ксенія Яриш, задекларувала квартири у Львові, місті Шептицький на Львівщині та в Києві. У транспортному парку родини – Toyota Camry 2011 року (на Омельченка), Toyota Land Cruiser Prado 2018 року (у користуванні, власниця – мати) та Porsche Macan T 2023 року (на дружину, вартістю 2,5 млн грн).

За минулий рік Омельченко задекларував 1,5 млн грн доходу, його дружина – 365,5 тис. грн. Заощадження кандидата складають $110 тис. та €9 тис., дружини – €17 тис., $30 тис. та 120 тис. грн готівкою.

Раніше «Главком» писав, що Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

Читайте також:

Теги: АРМА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потьомкін вже брав участь у конкурсі на голову АРМА
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна
Сьогодні, 15:18
Віктор Дубовик раніше очолював Офіс протидії рейдерству Мін’юсту
Співробітник Офісу президента претендує на крісло голови АРМА: досьє на Віктора Дубовика
Сьогодні, 13:44
АРМА шукає нового керівника
АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами Кадри
Сьогодні, 12:15
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
20 лютого, 14:37
фото: Ян Доброносов/Facebook
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
18 лютого, 15:13
Судно Nika Spirit офіційно виставлено на перепродаж
Підсанкційний Nika Spirit шукає нового власника: що стоїть за перепродажем судна
17 лютого, 17:15
Обʼєкти на полонині Боржава конфіскували у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича
Продаж 460 га землі на полонині Боржава повʼязаним із Льовочкіним компаніям скасовано – АРМА
8 лютого, 19:46
Оновлений закон про АРМА визначає основні моменти процесу відбору управителів
Чому затримуються нові правила відбору управителів АРМА
2 лютого, 20:42
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
30 сiчня, 13:28

Політика

Квартира за 6 млн і бізнес у Криму: що задекларувала т.в.о. голови АРМА
Квартира за 6 млн і бізнес у Криму: що задекларувала т.в.о. голови АРМА
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство
Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua