Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство

Омельченко працював у АРМА до 2023 року

Дмитро Омельченко подався на конкурс голови Агентства

У списку претендентів на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) з’явилося ім’я Дмитра Омельченка – колишнього прокурора та експосадовця АРМА, чия кар’єра тісно переплетена з резонансними постатями. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «АРМАгедон триває: хто може очолити скандальне Агентство з управління арештованими активами».

За даними джерел видання, його кар’єрний ривок пов’язують з Філіпом Проніним, який у 2020-2023 роках був заступником голови АРМА, а нині очолює Державну службу фінансового моніторингу України.

Саме за каденції Проніна Омельченко обійняв посаду начальника управління центрального апарату АРМА.

Після того як Пронін став головою Полтавської ОВА, Омельченку нібито пропонували роботу в регіоні, пов’язану з аграрним напрямом, проте він відмовився. Згодом Омельченко взагалі залишив агентство.

У 2024 році він працював експертом з правових питань у Консультативній місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України.

За декларацією за 2024 рік, Дмитро Омельченко володіє будинком у Київській області та кількома земельними ділянками. Його дружина, Ксенія Яриш, задекларувала квартири у Львові, місті Шептицький на Львівщині та в Києві. У транспортному парку родини – Toyota Camry 2011 року (на Омельченка), Toyota Land Cruiser Prado 2018 року (у користуванні, власниця – мати) та Porsche Macan T 2023 року (на дружину, вартістю 2,5 млн грн).

За минулий рік Омельченко задекларував 1,5 млн грн доходу, його дружина – 365,5 тис. грн. Заощадження кандидата складають $110 тис. та €9 тис., дружини – €17 тис., $30 тис. та 120 тис. грн готівкою.

