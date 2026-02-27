Головна Країна Політика
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
Президент зустрівся з Клімкіним
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Вдячний Павлу (Клімкіну) за роботу заради України

Сьогодні, 27 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з Павлом Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу», – наголосив глава України.

Зеленський додав: «Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії».

Павло Клімкін – міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, глава делегації України на переговорах з Європейським Союзом щодо Угоди про асоціацію.

Раніше український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін наголосив, що після припинення бойових дій на фронті для України буде критично важливим зберегти рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів, бо на Заході буде велика спокуса зменшити фінансування.

За його словами, для України важливі не тільки гарантії безпеки від західних партнерів для стримування нової російської агресії, але й продовження фінансової підтримки.

