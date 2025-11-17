АРМА розпочала масштабний аудит

Комплексний аудит діяльності відбуватиметься за участю міжнародних партнерів

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.



Зазначається, що ідентифікацію регіональні підрозділи агентства мають завершити до 15 грудня. Водночас оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.

Крім того, паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з Бюро економічної безпеки, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП, наразі він на фінальному узгодженні з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора.

«Схвалене урядом 13 листопада нове положення про АРМА дає змогу запустити глибоку організаційну перебудову. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій.

Як повідомлялося, уряд обрав членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).