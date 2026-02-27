Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі

Між Зеленським і Фіцо відбулася розмова

Президент запросив прем'єра Словаччини в Україну

Сьогодні, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань», – наголошує Офіс президента.

Нагадаємо, 27 лютого Віктор Орбан та Роберт Фіцо запропонували створити спеціальну слідчу комісію для технічної та політичної перевірки української ділянки нафтогону «Дружба». Також вони звернулися до президента України Володимира Зеленського.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував відкритий лист для президента України Володимира Зеленського, звинувативши його «в антиугорській політиці». «Останніми днями Ви заблокували нафтопровід «Дружба», який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей» – додав урядовець.

До слова, Україна офіційно запропонувала Угорщині компромісний механізм для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Зауважимо, Європейський Союз шукає альтернативні маршрути постачання нафти до Центральної Європи та розглядає хорватський трубопровід Adria як заміну частини поставок через систему «Дружба».