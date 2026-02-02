Чому затримуються нові правила відбору управителів АРМА

Реформа АРМА: що пішло не за планом

Оновлені правила відбору управителів арештованими активами не будуть запущені з 30 січня. АРМА все ще працює над впровадженням нових процедур.

Запроваджені законом про реформу АРМА зміни щодо правил відбору управителів через електронну систему закупівель не почнуть працювати з 30 січня 2026 року. Про це стало відомо з відповіді Агентства на запит Transparency International Ukraine.

Прийнятий у червні 2025 року закон врегулював процедури відбору управителів простих та складних активів і визначив, що нові норми повинні запрацювати через 6 місяців після прийняття цих змін. Відповідні 6 місяців спливли наприкінці січня 2026 року, але в електронній системі закупівель досі не реалізовано можливості відбирати управителів активами.

Відтак до моменту реалізації вказаних змін у системі Prozorro відбір управителів не відбуватиметься. У відповідь на наш запит АРМА повідомило, що за прогнозованими оцінками початок випробувань робочого формату модуля розділено на два ключові етапи:

друга половина лютого 2026 року – тестування функціоналу для відбору управителів складними активами; березень 2026 року – тестування функціоналу для відбору управителів простими активами.

При цьому важливо, щоб АРМА, ДП «Прозоро» та Кабмін забезпечили належну технічну реалізацію нових положень закону про АРМА та систематично відстежували проблеми, що можуть виникати при її запровадженні. Враховуючи, що це нова модель, слід особливо ретельно ставитись до її запровадження та вдосконалення за результатами випробувань.

Нагадаємо, що до прийняття закону про АРМА відбір управителів здійснювався за процедурами публічних закупівель, які врегульовувало саме Агентство. Ці підходи були складними та не відповідали повною мірою такому завданню, адже при відборі управителя держава не витрачає кошти, а отримує їх. Крім цього, такі процеси тривали надто довго – лише до оголошення конкурсу Агентство подекуди готувалося понад 1,5 року.

Тому реформа встановлює строки на оголошення конкурсних процедур та запроваджує поділ активів на прості та складні, і правила відбору управителів адаптовані до кожної з цих категорій.

Для простих активів відбір управителя має проводитись через електронну систему закупівель у два етапи:

проведення попередньої кваліфікації учасників; визначення управителя простого активу (активів) через проведення аукціону серед учасників, які пройшли попередню кваліфікацію.

А для складних активів процедура включає більше кроків:

оголошення про проведення процедури відбору учасників;

приймання документів для участі у визначенні управителя складного активу через електронну систему закупівель;

розкриття пропозицій учасників та їх оцінювання на відповідність кваліфікаційним вимогам;

визначення управителя складного активу за результатами проведення аукціону серед учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Попри те, що оновлений закон про АРМА визначає основні моменти процесу відбору управителів, велике значення має і своєчасне прийняття підзаконної бази. 20 серпня 2025 року Агентство створило Міжвідомчу робочу групу щодо підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону № 4503-ІХ. Проте процес підготовки необхідної нормативки затягнувся, і тому щодо правил відбору управителів складними й простими активами АРМА отримало погодження від Державної регуляторної служби лише 21 та 16 січня 2026 року.

Тож до того часу, як Кабмін прийме відповідний пакет підзаконних актів, а АРМА спільно із ДП «Прозоро» запустить відповідні модулі в електронній системі закупівель, відбір управителів арештованими активами фактично не відбуватиметься. Оскільки правила, за якими Агентство відбирало управителів з 30 липня 2025 року по 29 січня 2026 року, втратили чинність, а технічну базу для відбору управителів за новими правилами не створено.

Відзначимо, що за ІІІ квартал 2025 року АРМА уклало 19 договорів управління активами, а за IV квартал – ще 12 договорів. Про це відомо з щоквартальних звітів про показники управління активами, які публікуються Агентством на виконання положень оновленого закону. Це вже перевищує кількість договорів управління активами, які уклало АРМА у 2023 та 2024 роках.