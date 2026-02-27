Головна Країна Політика
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи
Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку
фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента: «Україна наразі є щитом для всієї Європи»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту. Про це він сказав в інтерв’ю відомому ліванському виданню Almodon. 

За словами Буданова, протидія російській агресії має значення не лише для України, а й для стабільності всієї Європи.

«Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії», – наголосив він.

Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку, оскільки наслідки російської експансії виходять далеко за межі української території.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.

