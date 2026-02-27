Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи

Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку

Голова Офісу президента: «Україна наразі є щитом для всієї Європи»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту. Про це він сказав в інтерв’ю відомому ліванському виданню Almodon.

За словами Буданова, протидія російській агресії має значення не лише для України, а й для стабільності всієї Європи.

«Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії», – наголосив він.

Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку, оскільки наслідки російської експансії виходять далеко за межі української території.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.