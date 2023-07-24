Верховна Рада хоче заборонити роботу евакуаторів

Парламентарі пропонують, щоб повноваження евакуйовувати машини водіїв-порушників перейшли тільки до Нацполіції

Парламент планує розглянути законопроєкт про заборону муніципальним інспекторам з паркування евакуювати авто за суттєві порушення правил

Верховна Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкт про заборону муніципальним інспекторам з паркування евакуювати авто за суттєві порушення правил паркування на час воєнного стану. Про це стало відомо з порядку денного роботи Ради цього сесійного тижня.

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Нагадаємо, проєкт закону №9092-3 ще в березні цього року в парламент внесла група авторів на чолі зі «Слугою» Володимиром Крейденком.

У пояснювальній записці до законопроєкту аргументується необхідність його прийняття наслідками війни: «Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту».

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Також парламентарі пропонують, щоб після ухвалення законопроєкту повноваження евакуйовувати машини водіїв-порушників перейшли тільки Національній поліції. Для цього пропонуються зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення.

В проєкті рішення також зазначається, що у разі прийняття документа, цей закон набиратиме чинність з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому парламентарі хочуть дати Кабміну три місяці після дня опублікування закону, щоб «забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом України».

Нагадаємо, пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ із забезпечення прозорості іспитів для отримання водійських прав запрацює ще у чотирьох областях.

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