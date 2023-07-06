«Треба увімкнути мозок»: Зеленський емоційно звернувся до тих, хто досі закликає миритися з Путіним

Глава держави пояснив присутнім, що не варто залишатися осторонь і підігрувати кремлівському диктатору закликаючи до мирних переговорів без постачання зброї Україні

Володимир Зеленський: «Нам завжди здається, що війна десь там і трагедія ніколи не доповзе

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Болгарії емоційно пояснив, чому важливо, щоб західні союзники підтримували Україну зброєю та матеріально і не велися на терор російського диктатора Володимира Путіна.

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Глава держави закликав «увімкнути мозок», щоб зрозуміти, що «поки війна в Україні, то війна на іншу територію не піде». Саме тому союзникам необхідно підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією, зокрема зброєю.

«Ну це ж факт? Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба увімкнути твій мозок і це зрозуміти, що поки українці воюють, то допомагай їм, бо інакше є вірогідність, що війна потім прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе, - подивись на Україну», – сказав Зеленський.

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Глава держави пояснив присутнім, що не варто залишатися осторонь і підігрувати кремлівському диктатору закликаючи до мирних переговорів без постачання зброї Україні, адже тоді війна може вийти далеко за її межі і прийти у їхній дім. «Нам завжди здається, що війна десь там і трагедія ніколи не доповзе. А вона доповзе… Політики вагаються чи давати (зброю – ред.,) а це все час. А час що? Втрата людей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським глава Болгарії Румен Радев намагався уникати слова «війна» і натомість називав російську агресію «конфліктом». Зі свого боку, президент України поправив його заявивши, що в Україні війна, а не конфлікт.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

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Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.