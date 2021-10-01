  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Слуга народу» придумала покарання для Шустера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Слуги народу&raquo; повстали проти Шустера - «Слуга народу» придумала покарання для Шустера
    «Слуги народу» повстали проти Шустера
    Фото з відкритих джерел

    Представники фракції будуть бойкотувати програму

    Журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram розповів про те, як «Слуги народу» збираються вчинити з відвідуванням ефірів Савіка Шустера.

    «Слуга народу» збирається бойкотувати програму Савіка Шустера на каналі Ріната Ахметова в цю п'ятницю (сьогодні, 1 жовтня, – ред.) в якості протесту через маніпуляції в ефірі. Станом на четвер вирішено не делегувати гостей ні онлайн, ні живцем в студії. Останні ефіри супроводжувалися принизливими репліками на адресу гостей від «Слуг народу» особисто від Шустера», – написав Лещенко.

    Відомо, що якраз на ці вихідні призначені збори фракції «Слуга народу» у Трускавці.

    Уже ввечері, 30 вересня, представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

    Журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

    Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.

    Читайте також: Вікенд у Трускавці та розправа над Разумковим. Що спланував Зеленський?
    Теги: Сергій Лещенко Telegram журналіст партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга народу» придумала покарання для Шустера