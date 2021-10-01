«Слуга народу» придумала покарання для Шустера

Представники фракції будуть бойкотувати програму

Журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram розповів про те, як «Слуги народу» збираються вчинити з відвідуванням ефірів Савіка Шустера.

«Слуга народу» збирається бойкотувати програму Савіка Шустера на каналі Ріната Ахметова в цю п'ятницю (сьогодні, 1 жовтня, – ред.) в якості протесту через маніпуляції в ефірі. Станом на четвер вирішено не делегувати гостей ні онлайн, ні живцем в студії. Останні ефіри супроводжувалися принизливими репліками на адресу гостей від «Слуг народу» особисто від Шустера», – написав Лещенко.

Відомо, що якраз на ці вихідні призначені збори фракції «Слуга народу» у Трускавці.

Уже ввечері, 30 вересня, представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Журналісти довідались, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Вже відомо, що під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть обговорюватися кадрові питання.