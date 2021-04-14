Ескалація російської агресії. Кличко закликав владу виступити єдиним фронтом (відео)

Асоціація міст України закликає представників українських політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію

Представники місцевого самоврядування, міські голови висловили готовність вживати всіх заходів для захисту Україну від російської збройної агресії. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

«На восьмий рік російської збройної агресії ворог не полишає спроб знищити Україну. Сьогодні він впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян, спровокувати внутрішнє протистояння. Сьогодні час єднатися. Єднатися, щоб вистояти. Єднатися, щоб перемогти!» – заявив він.

Кличко зазначив, що центральна та місцева влада мають виступити єдиним фронтом. «Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності спільними зусиллями ми змогли зупинити «русский мир». Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу – силу єдності», – сказав мер Києва.

«Зі свого боку ми, представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів для захисту нашої країни. У кожному регіоні ми зробимо все належне для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст», – підкреслив Кличко.

Асоціація міст України закликає представників українських політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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