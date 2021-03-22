Вибори у «Буковельському» окрузі. Соціологи з'ясували, як зняття Звіробій змінило рейтинги провідних кандидатів

Вибори на Франківщині відбудуться 28 березня

Після зняття Марусі Звіробій з виборів у виборчому окрузі №87 на Івано-Франківщині різниця між чотирма кандидатами становить всього 1,5%. Про це пише політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook, де він опублікував інформацію про результати телефонного опитування, яке було проведене Українською соціологічною службою 14-17 березня, щодо підтримки кандидатів по ВО №87, до складу якого входить «Буковель»:

М. Ноняк, самовисуванець – 18,6%

Р. Кошулинський, ВО «Свобода» – 18,2%

В. Вірастюк, «Слуга народу» – 17,3%

О. Шевченко, «За майбутнє!» – 17,1%

Ю. Голіней, «Платформа громад» – 6,3%

«Як і писав раніше – настрої виборців категорично змінились за останні декілька тижнів: партнер Коломойського – Шевченко продовжує втрачати лідерство, натомість самовисуванець Ноняк і Кошулинський – вирвались вперед», – констатує експерт.

Вибори відбудуться 28 березня, вже за тиждень, і, на думку Тарана, слід очікувати фальсифікації і порушення. «Попереду виборців Наддвірною чекає не просте завершення кампанії. Імовірне посилення карантину, перекриття трас, сплеск захворюваності :( ну і більш ніж переконаний – спроби Шевченка фальсифікувати результати і скуповувати голоси виборців. Благо гроші є – заробив під час карантину :( за тиждень думаю ситуація стане зрозумілішою – спостерігаймо», – пише політолог.

Нагадаємо, кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87 окрузі Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь Руслана Кошулинського.