Соціолог роз’яснив, чи може Притула стати новим Зеленським

До цього моменту політичні успіхи Сергія Притули були досить обмеженими

На думку Грушевського, повторити політичний успіх чинного голови держави для Сергія Притули нереально

На даний момент шоумен та волонтер Сергій Притула, який нещодавно заявив про створення власної політичної сили, не має перспектив такого карколомного політичного успіху, який отримав у 2019 році чинний президент України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник соціологічних і політичних досліджень Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушевський.

Соціолог вважає, що у Притули немає такої впізнаваності, харизми та рівня позитивного сприйняття, які мав Зеленський більш ніж за десятиліття до свого рішення балотуватися.

«Сергій Притула, безумовно, теж відомий шоумен, але не того рівня, по-перше, у плані сприйняття населенням, як був Зеленський до 2019 року. По-друге, повторити досвід Зеленського, отримати такий карколомний успіх, на мою думку, нереально», – пояснив свою думку Антон Грушевський.

Раніше український шоумен Сергій Притула, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, повідомив, що веде перемовини з партіями про партнерство та спільні дії. Він готовий залучати до партійної роботи людей з політичним досвідом.

При цьому, поки шоумен-політик не готовий називати прізвища людей, з якими буде займатися партійним будівництвом.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року кандидат Притула на виборах київського міського голови набрав 7,87% і посів третє місце після Віталія Кличка (50,52%) й Олександра Попова (9,51%).

У 2019 році Притула балотувався до Верховної Ради дев’ятого скликання від партії «Голос» (№30 у списку), але не пройшов, оскільки партія отримала лише 20 місць у парламенті.

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