Шоумен Сергій Притула пояснив, чому у 40 років знову став студентом

Притула вивчатиме публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика

Український політик та телеведучий Сергій Притула вирішив знову стати студентом. Він вступив до Українського католицького університету, де вивчатиме публічне управління та адміністрування. Про це йдеться в інстаграмі Сергія Притули.

Телеведучий та багатодітний батько навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук Українського католицького університету, що у Львові. Притула вивчатиме публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика.

Телеведучий та багатодітний батько навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук Українського католицького університету, що у Львові.

«Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо», – підкреслив шоумен.

«Освіта – це фундамент усього. А самовдосконалення – це безперервний процес. Торік я вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних мінімум 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління», – додав новоспечений студент.

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Сергій Притула зазначив, що навіть у 40 років йому не завадить «повернутися за парту» та отримати нові знання й систематизувати ті, які вже є. Ведучий наголосив, що радий новому виклику і досвіду.

До слова, Притула стане суддею. Оголошено склад нового журі «Україна має талант».

Додамо, що колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов із лав партії «Голос», припустив створення нової політичної сили.

Раніше Притула розповів про дитячі роки, проведені в селі. Також ведучий зізнався, що не був «ботаном» та мав насичені студентські роки.

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