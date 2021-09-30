Соратник Тимошенко «розсекретив» основну мету закону про олігархів

Кучеренко назвав проєкт закону про олігархів елементом піару, який немає нічого спільного з боротьбою проти олігархів

Закон про олігархів зведеться до розправи над незалежними телеканалами, – Кучеренко

Основне застосування так званого антиконституційного закону про олігархів буде розправа над незалежними медіа.

Таку думку висловив народний депутат («Батьківщина») Олексій Кучеренко.

Тут бажання, суб’єктивний спосіб через Раду Національної безпеки, яка немає на це повноважень, до речі, конституційники, закони. Але через неї визнавати – «ти олігарх» або «ти ще не олігарх, але якщо не віддаєш телеканал, то може станеш олігархом, а якщо віддаєш, то не станеш олігархом...», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

Загалом нардеп назвав проєкт закону елементом піару, який немає нічого спільного з боротьбою проти олігархів.

«А те, що навіть не змогли нормально за процедурою прийняти цей закон, то це ж анекдот, розумієте? Прийняти дві правки, які протирічать одна одній, от вам і професіоналізм всієї цієї команди», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо відразу після скандального голосування зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.