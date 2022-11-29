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Створення міжнародного трибуналу: Зеленська сподівається на лідерську роль Британії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Створення міжнародного трибуналу: Зеленська сподівається на лідерську роль Британії (фото)
Українське питання постійно в центрі уваги британського парламенту
фото із соцмереж

Україна дуже цінує особисту позицію пана Гойла, який рішуче засуджує російську агресію

Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії. Про це Олена Зеленська написала у Facebook, передає «Укрінформ».

«Ми знаємо, що українське питання постійно в центрі уваги британського парламенту – одного з найвпливовіших у світі. Цінуємо його підтримку та сподіваємося на лідерську роль Великої Британії у створенні спеціального міжнародного трибуналу. Перемога не може бути повноцінною без справедливості», – зазначила вона.

Перша леді повідомила, що подякувала за це спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу одразу після свого виступу в парламенті Великої Британії. Вона запевнила, що Україна дуже цінує як особисту позицію пана Гойла, який рішуче засуджує російську агресію, так і постійну потужну підтримку британських депутатів.

«Це не лише зброя, яка допомагає нам відбивати агресію та створити повітряний щит над Україною. Ми вдячні насамперед за послідовну людяність в усьому», – наголосила Зеленська.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. 

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.

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Теги: трибунал війна Велика Британія Олена Зеленська

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