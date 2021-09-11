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    Спільний митний контроль: які наступні кроки Київ та Кишинів мають зробити щодо Придністров’я

    &laquo;Питання територіальної цілісності не є питанням переговорів і те, як Україна та Молдова облаштовують свій кордон, &ndash; це справ двосторонніх відносин між цими країнами&raquo;, &ndash; відзначив Фленкя - Спільний митний контроль: які наступні кроки Київ та Кишинів мають зробити щодо Придністров’я
    «Питання територіальної цілісності не є питанням переговорів і те, як Україна та Молдова облаштовують свій кордон, – це справ двосторонніх відносин між цими країнами», – відзначив Фленкя
    Фото: Укрінформ

    «Україна і Молдова мають координувати зусилля для впровадження політики «малих кроків», – Александру Фленкя

    Запуск спільного митного контролю на КПП «Кучургани» має стати наступним скоординованим кроком України та Молдови з реінтеграції Придністров’я. Про це заявив колишній віцепрем’єр-міністр з реінтеграції Александру Фленкя під час експертного онлайн-обговорення «Главкому».

    «Це дуже важливий крок (заборона в’їзду на територію України автомобілів із номерами «ПМР» – ред.) на шляху реінтеграції Молдови: є кінцева мета, куди ми рухаємося взагалі, а є переговорний процес, і вони перетинаються лише частково. Питання територіальної цілісності не є питанням переговорів і те, як Україна та Молдова облаштовують свій кордон, – це справ двосторонніх відносин між цими країнами. Тому, це дуже важливий крок для реінтеграції та наступним кроком має стати запуск спільного митного пункту в Кучурганах. Це все веде до більшої легальності, транспарентності й до легалізації торгових відносин і врешті до росту експорту із Придністров’я», – відзначив Фленкя.

    Політик пояснив, що Україна та Молдова повинні координувати свої зусилля для впровадження політики «малих кроків», які були узгоджені у 2018 році.

    «Те, що відбулося 1 вересня, – це скоординовані дії Києва та Кишинева. Те, що так це представлено, особливо в Тирасполі, наче це «блокада», – це питання пропаганди», – додав він.

    Також, дивіться експертне онлайн-обговорення «Главкому» на тему «Заборона в’їзду в Україну автомобілів з номерами «ПМР»: блокада чи реінтеграції Придністров’я».

    Як повідомляв раніше «Главком», з 1 вересня 2021 року Україна забороняє в’їзд на свою територію транспортних засобів, які зареєстровані на непідконтрольному Придністров’ї. Транспортні засоби власників, що проживають на лівому березі Дністра, мають бути зареєстровані у Республіці Молдова або мати нейтральні номери із позначкою «MD».

    У Москві вже звинуватили Київ та Кишинів у змові й намаганні влаштувати Придністров’ю «блокаду».

    Теги: Молдова Придністров'я кордон
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    Спільний митний контроль: які наступні кроки Київ та Кишинів мають зробити щодо Придністров’я