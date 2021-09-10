У Кишиневі розпочалася зустріч Резнікова з віцепрем'єр-міністром Молдови

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сьогодні прибув до Молдови

Олексій Резніков перебуває 10 вересня з візитом у Республіці Молдова

У Кишиневі, 10 вересня, розпочалися переговори між віцепрем'єр-міністром України з тимчасово окупованих території Олексієм Резніковим та віцепрем'єр-міністром Молдови з реінтеграції Владиславом Кульмінським, передає «Главком».

У делегації українського політика повідомили, що переговори двох високопосадовців розпочалися та наразі тривають.

Олексій Резніков перебуває 10 вересня з візитом у Республіці Молдова.

Також, дивіться експертне онлайн-обговорення «Главкому» на тему «Заборона в’їзду в Україну автомобілів з номерами «ПМР»: блокада чи реінтеграції Придністров’я».

Як повідомляв раніше «Главком», з 1 вересня 2021 року Україна забороняє в’їзд на свою територію транспортних засобів, які зареєстровані на непідконтрольному Придністров’ї. Транспортні засоби власників, що проживають на лівому березі Дністра, мають бути зареєстровані у Республіці Молдова або мати нейтральні номери із позначкою «MD».

У Москві вже звинуватили Київ та Кишинів у змові й намаганні влаштувати Придністров’ю «блокаду».

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.