США пригрозили припинити ряд торгових преференцій для України

Зупинення преференцій можливе за чотири місяці, якщо Україна не зможе гарантувати ефективний захист прав інтелектуальної власності

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинить дію низки переваг для України, які функціонують за генеральною системою преференцій. Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності, повідомляється в п’ятницю, 22 грудня, у



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Зупинення преференцій можливе за чотири місяці, якщо Україна не зможе гарантувати ефективний захист прав інтелектуальної власності

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинить дію низки переваг для України, які функціонують за генеральною системою преференцій.

Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності, повідомляється в п’ятницю, 22 грудня, у заяві Офісу торгового представника США - відомства, відповідального за розробку рекомендацій щодо торгової політики.

Призупинення преференцій для України «викликане її неспроможністю гарантувати належний та ефективний захист прав інтелектуальної власності попри роки заохочення та підтримки з боку уряду США». На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо «регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників».

За генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом. Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства. За його даними, у 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом 2,2 мільярди доларів США.

Як повідомляють ABC News з посиланням на численні джерела у Державному департаменті США, очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України.

Джерело: Deutsche Welle