Реклама у Facebook. Хто з політиків витратив найбільше грошей у листопаді

У листопаді українські політики вперше отримали можливість здійснювати розрахунки за рекламу у гривні

Серед лідерів за витратами – сторінки Яценюка, Гройсмана, Ляшка, Порошенка та Киви

У листопаді в соціальних мережах Facebook та Instagram для української аудиторії транслювалося 11,5 тис. рекламних публікацій політичного змісту. Загалом на їх просування було витрачено від $203 432 до $321 638. Про це повідомила Громадянська мережа Опора.

Серед десяти сторінок, із яких у просування політичного контенту було витрачено найбільше коштів, п’ять є офіційними сторінками українських національних політиків, одна – партії. Загальні їх інвестиції становили $46182.

Найбільше рекламних публікацій у листопаді вийшло на сторінці партії «Слуга народу» – 450 дописів, на просування яких було витрачено майже $8 тис. Серед політиків активно використовували платні промоінструменти соціальних мереж Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, Петро Порошенко та Ілля Кива.

Більшість рекламних публікацій на сторінці Арсенія Яценюка анонсували Київський безпековий форум. Також політик рекламував фрагменти телепередач за своєї участі і власні позиції щодо державної безпекової політики.

У Володимира Гройсмана більшість дописів – це фрагменти телевізійних передач, де політик виступав із критичними коментарями щодо політики влади.

Петро Порошенко також рекламує власну позицію, здебільшого щодо зовнішньополітичних питань. Водночас на сторінці політика транслювався один із найдорожчих дописів місяця (вартістю $400-499) – заклик до парламентарів від «Європейської Солідарності».

На сторінці Іллі Ківи рекламу оплачує політична партія «Опозиційна платформа – За життя». Рекламний контент виходить російською мовою, і пропонується він для перегляду здебільшого жіночій аудиторії.

На сторінці Олега Ляшка опубліковано інший найдорожчий допис місяця, на рекламу якого було витрачено $400-499. Він присвячений виступу політика в ефірі телеканалу НАШ. На відміну від більшості рекламодавців, Ляшко таргетує свої дописи переважно на чоловічу аудиторію.

Раніше повідомлялося, що шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

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