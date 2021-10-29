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    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)

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    Українці висміяли Цукерберга - «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    Українці висміяли Цукерберга
    Зображення: Twitter

    Компанія Facebook змінила назву на Meta. Ця новина прийшлася до душі українським користувачам соціальних мереж

    Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту – «метавсесвіту». Новий бренд запрацював із четверга, 28 жовтня.

    Новина дуже потішила українських користувачів соціальних мереж. По-перше, тому що слова «мета» є й в українській мові. Як написав один з користувачів Twitter: «То є наша мета».

    По-друге, тому що і в Україні вже є однойменна компанія, яка також працює на недійному ринку. Більш того, Meta.ua навіть зібрала меми, які висміюють нову назву компанії Цукерберга.

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    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)
    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)

    Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

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    Теги: Facebook
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    «То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)