«То є наша мета»: українці висміяли нову назву Facebook (фото)

Компанія Facebook змінила назву на Meta. Ця новина прийшлася до душі українським користувачам соціальних мереж

Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту – «метавсесвіту». Новий бренд запрацював із четверга, 28 жовтня.

Новина дуже потішила українських користувачів соціальних мереж. По-перше, тому що слова «мета» є й в українській мові. Як написав один з користувачів Twitter: «То є наша мета».

По-друге, тому що і в Україні вже є однойменна компанія, яка також працює на недійному ринку. Більш того, Meta.ua навіть зібрала меми, які висміюють нову назву компанії Цукерберга.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.