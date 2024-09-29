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Зеленський пояснив, чому не обговорюватиме з Джонсоном звільнення українського посла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, чому не обговорюватиме з Джонсоном звільнення українського посла
Зеленський прокоментував вимогу представника Конгресу США щодо звільнення посла України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент заявив, що не може обговорювати з Джонсоном звільнення Маркарової

Президент України Володимир Зеленський не збирається обговорювати зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном питання щодо звільнення українського посла Оксани Маркарової. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

«Я президент України і можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Я не можу про це говорити зі спікером Джонсоном – з усією повагою», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагав звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському.

До слова, під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

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Теги: Володимир Зеленський Оксана Маркарова посол посольство США Україна

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