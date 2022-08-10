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Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію

Надія Клочко
glavcom.ua
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
Востаннє парламент продовжував дію воєнного стану та мобілізації наприкінці травня
фото з відкритих джерел

Рада готується уже вчетверте продовжити дію воєнного стану

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За словами нардепа, відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів.

«Це буде вже четверте подовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Поки Термін подовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим», – написав Железняк.

Депутат додав, що також варто очікувати і указ про продовження мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану.

Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію фото 1

Воєнний станце особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Під час воєнного стану запроваджуються такі обмеження:

  • посилення охорони стратегічних об’єктів;
  • трудова повинність для працездатних осіб;
  • використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;
  • можливість примусового відчуження майна, яке перебуває у приватній або комунальній власності;
  • запровадження комендантської години;
  • введення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян;
  • перевірка документів, огляд речей, багажу, вантажу та навіть приватного майна;
  • заборона на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
  • заборона діяльності певних партій чи громадських об’єднань, які працюють проти України;
  • регуляція роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв; телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств;
  • заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами;
  • запровадження забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.

Як відомо, востаннє парламент продовжував дію воєнного стану та мобілізації наприкінці травня – до 23 серпня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

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Теги: Верховна Рада воєнний стан війна Ярослав Железняк мобілізація

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