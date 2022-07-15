Мер Вінниці розповів, чому люди проігнорували повітряну тривогу

Моргунов: «У нас така область, що над нею усе літає»

Над Вінницькою областю дуже часто пролітають ворожі ракети і в регіоні часто звучить сигнали тривоги, тож місцеві мешканці дещо втратили пильність і перестали дотримуватися правил безпеки. Саме тому вчора, під час ракетного обстрілу Вінниці, постраждало так багато людей, повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер міста Сергій Моргунов.

«Люди дещо розслабилися. Сирена повітряної тривоги почала працювати о 10:13, вибухи пролунали о 10:43. Ракети поцілили у місце, де у нас розв’язка місцевого транспортного сполучення і люди пересідають з одних маршрутів на інші. Поряд є центральний ринок, кілька торговельних центрів. У медичному центрі у момент вибуху люди проходили процедури, вони не припинили їх проходити, коли було оголошено тривогу. Ракета впала у 6 м від медичного центру. Принаймні крайній тиждень у нас щодня були повітряні тривоги. Над Вінницькою областю через день, або й щодня пролітають ракети. Ніхто ж не розуміє, куди воно впаде. То воно на Київ полетіло, то на Львів, то до Хмельницького. У нас така область, що над нею усе літає», – заявив Моргунов.

Мер Вінниці також додав, що останні прильоти у місті були у березні.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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