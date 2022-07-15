У Маріуполі з'явилося понад тисячу нових могил: опубліковані супутникові знімки

За даними CIR, щомісяця копалося у п’ять разів більше могил, ніж до російського вторгнення

У Маріуполі на Старокримському кладовищі у період з 12 травня по 29 червня з'явилося близько 1400 могил. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження британського Центру інформаційної стійкості (CIR).

Використовуючи зображення, зроблені приватним супутниковим оператором Planet Labs PBC, британський центр підрахував, що станом на 12 травня кількість могил на Старокримському кладовищі у Маріуполі від початку вторгнення РФ в Україні зросла на 1700, а до 29 червня з'явилося ще 1400 могил.

За даними CIR, щомісяця копалося у п’ять разів більше могил, ніж до російського вторгнення.

Як зазначають дослідники, бойових дій у місті не було від часу захоплення Росією наприкінці травня, однак тіла загиблих могли бути знайдені під завалами зруйнованих будинків.

«Наша доповідь засвідчує надзвичайний тиск на життя цивільних в Україні, особливо на окупованих територіях. Тимчасові поховання та дедалі більша кількість могил в Україні, особливо на окупованих територіях та біля них, є промовистим свідченням щодо кількості загиблих серед цивільного населення унаслідок російського вторгнення», – заявив директор із розслідувань CIR Бенджамін Стрік.

Як повідомлялося, у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу. Нагадаємо, в окупованому російськими військами Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Також у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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