Стан Саакашвілі серйозно погіршився: він почав блювати кров'ю

Саакашвілі почав блювати кров'ю, втім, до нього не пускають лікарів

Стан Саакашвілі продовжує погіршуватися на тлі тривалого голодування у в'язниці в Грузії

У громадянина України, третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який 1 жовтня оголосив голодування у зв'язку з арештом у Тбілісі, почалося криваве блювання. Про це повідомила у Telegram уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова.

Денісова розповіла, що член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинській владі про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду Саакашвілі у зв'язку з тим, що у нього почалося криваве блювання.

За інформацією Денісової, консиліум лікарів уже другий день не має доступу до Саакашвілі для проведення відповідних процедур.

Омбудсмен сподівається завтра зустрітися з Саакашвілі, але поки що не отримала від Мін'юсту Грузії ні дозволу на цю зустріч, ні відмови.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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