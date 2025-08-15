Головна Країна Політика
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
Зеленський очікує досягнення миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним та розповів про Ставку

Президент України Володимир Зеленський очікує досягнення реального миру на тлі зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Telegram.

«Очікую сьогодні доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно», – заявив Зеленський.

Він розповів, що провів чергову Ставку, де було затронуто три ключові питання. Зокрема, обговорювався Покровський напрямок на фронті. За словами Зеленського, українські захисники протидіють намаганням сил РФ закріпитись. Також збільшується тиск на окупанта.

«Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію», – додав Зеленський.

Ба більше, було розглянуто питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування ЗСУ у 2025–2026 роках. За словами президента, за будь-яких обставин армія буде готовою ефективно та швидко відповідати на загрози українській державності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, вилітаючи до Аляски, зробив схожу заяву. Він опублікував коротке, але емоційне повідомлення, заявивши, що «ставки високі!». Трамп не став вдаватися в подробиці.

Примітно, що на Алясці його супроводжуватиме американська делегація, до складу якої не увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог. Білий дім розповів, що із Трампом їдуть: держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, спеціальний посланник Стів Віткофф, прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, директор ЦРУ Джон Реткліфф, керівник апарату Сьюзі Вайлс та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

