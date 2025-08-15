Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
Трамп у своїй соцмережі був лаконічним напередодні зустрічі із Путіним
Президент США Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social напередодні вильоту на Аляску, де відбудеться довгоочікувана зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, про це пише «Главком».
«Ставки високі!» – написав Трамп великими літерами, наголошуючи на винятковій важливості майбутніх переговорів.
Цей лаконічний допис з'явився напередодні саміту, який пройде в Анкориджі – найбільшому місті Аляски, що має символічне значення.
Чергову заяву перед початком прямих переговорів із російським диктатором американський президент зробив у характерній для нього манері. Попри стислість повідомлення, воно вже викликало хвилю обговорень у політичних колах і серед міжнародних аналітиків, які намагаються розшифрувати справжнє значення послання Трампа.
Майбутній саміт в Анкориджі може стати поворотним моментом у війні в Україні, особливо з огляду на напружений міжнародний контекст.
До слова, президент США Дональд Трамп вилетів з авіабази Ендрюс на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, штат Аляска.
Раніше стало відомо, що у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.
Читайте також:
- Трамп упевнений, що Путін не стане з ним жартувати під час переговорів
- Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
- Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс
- Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
- Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
- Трамп вилетів на Аляску для зустрічі із Путіним