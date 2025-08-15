Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним

Трамп у своїй соцмережі був лаконічним напередодні зустрічі із Путіним

Президент США Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social напередодні вильоту на Аляску, де відбудеться довгоочікувана зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, про це пише «Главком».

«Ставки високі!» – написав Трамп великими літерами, наголошуючи на винятковій важливості майбутніх переговорів.

Цей лаконічний допис з'явився напередодні саміту, який пройде в Анкориджі – найбільшому місті Аляски, що має символічне значення.

Чергову заяву перед початком прямих переговорів із російським диктатором американський президент зробив у характерній для нього манері. Попри стислість повідомлення, воно вже викликало хвилю обговорень у політичних колах і серед міжнародних аналітиків, які намагаються розшифрувати справжнє значення послання Трампа.

Майбутній саміт в Анкориджі може стати поворотним моментом у війні в Україні, особливо з огляду на напружений міжнародний контекст.

До слова, президент США Дональд Трамп вилетів з авіабази Ендрюс на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, штат Аляска.

Раніше стало відомо, що у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.