Хто зустрінеться з Путіним: Білий дім оприлюднив список

Стало відомо про склад американської делегації

На зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці прибудуть високопоставлені держслужбовці США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У заяві Білого дому йдеться, що президента США Дональда Трампа супроводжуватиме делегація, до складу якої увійдуть:

держсекретар Марко Рубіо,

міністр фінансів Скотт Бессент,

міністр торгівлі Говард Лутнік,

спеціальний посланник Стів Віткофф,

прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт,

директор ЦРУ Джон Реткліфф,

керівник апарату Сьюзі Вайлс,

заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Примітно, що до складу не увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором відбудеться 15 серпня. Делегація російських пропагандистів вже прибула на Аляску, але їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні.

Трамп напередодні заявив, що впевнений в тому, що Путін не жартуватиме під час зустрічі. Він вважає головною метою переговорів пошук шляхів досягнення миру. Але президент США не розкрив подробиць своєї стратегії.

Примітно, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже прибув на Аляску, де з’явився у світшоті з написом «СССР».