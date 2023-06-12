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Стефанчук різко відповів Гончаренку, який ініціював його відставку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стефанчук різко відповів Гончаренку, який ініціював його відставку (відео)
Очільник парламенту Руслан Стефанчук
фото: скрін із відео

Голова Верховної Ради нагадав Гончаренку, що останній колись був у «Партії регіонів»

Спікер парламенту Руслан Стефанчук різко відповів нардепу від «Європейської солідарності» Олексію Гончаренку, який ініціював його відставку після скандальних фото із із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим.

«Я дуже радий тому, що у нас голова має теж досвід КВК. Це безумовно допомагає йому вести засідання Верховної Ради», – сказав Гончаренко під час виступу в парламенті.

«Я дуже ради, що я мав досвід КВК, а не «Партії регіонів», – відповів голова Ради.

Нагадаємо, низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Фото з пілписами  опублікував Гончаренко.

Поки невідомо, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.

Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко Руслан Стефанчук

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