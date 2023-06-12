Стефанчук різко відповів Гончаренку, який ініціював його відставку (відео)

Голова Верховної Ради нагадав Гончаренку, що останній колись був у «Партії регіонів»

Спікер парламенту Руслан Стефанчук різко відповів нардепу від «Європейської солідарності» Олексію Гончаренку, який ініціював його відставку після скандальних фото із із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим.

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«Я дуже радий тому, що у нас голова має теж досвід КВК. Це безумовно допомагає йому вести засідання Верховної Ради», – сказав Гончаренко під час виступу в парламенті.

«Я дуже ради, що я мав досвід КВК, а не «Партії регіонів», – відповів голова Ради.

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Нагадаємо, низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Фото з пілписами опублікував Гончаренко.

Поки невідомо, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.