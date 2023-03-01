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Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Рада не позбавляє повноважень та посад депутатів від заборонених партій
фото: Рух «Чесно»

Конституція України не заважає депутатам зняти з посад у парламентських комітетах колег від колишньої ОПЗЖ

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук могли би швидко включити до порядку денного ініціативи, що дозволяють позбавити повноважень та посад депутатів від заборонених партій. Про це заявила головна редакторка Руху «Чесно»  Ірина Федорів. 

«Ми пам'ятаємо, як перед новим 2023 роком змінювали голів комітетів простими постановами Верховної Ради. Якби захотіли в парламенті до річниці вторгнення внести постанову і розглянути її, то ми би зараз не говорили про Нестора Шуфрича як про голову комітету з питань свободи слова, який за рік розглянув два законопроєкти», – вважає Федорів.  

За словами головної редакторки Руху «Чесно», Конституція України не заважає депутатам зняти з посад у парламентських комітетах колег від колишньої ОПЗЖ.

«Натомість, у мене таке враження, що Давид Арахамія перетворився на прессекретаря фракції ОПЗЖ. До нього як до голови фракції «Слуга народу» є питання: чому маючи монобільшість, маючи законопроєкт, який дозволяє позбавити депутатів місцевих рад від заборонених партій повноважень і який вже пройшов профільний комітет, це питання досі не було винесене на голосування?» – наголошує Ірина Федорів.  

Вона нагадує, що на останніх засіданнях народні депутати просили спікера Руслана Стефанчука включити до порядку денного цей законопроєкт. 

«Але Стефанчук не почув. І це 24-го лютого він не почув; значить, потім теж не почує», – вважає Федорів.  

За її словами, Верховна Рада могла би почати зі зняття колишніх представників ОПЗЖ з посад у комітетах. 

«Коли йдеться про середній палець на адресу Зеленського у виконанні Гео Лероса, то «слуги народу» готові позбавити права на участь у пленарному засіданні, що фактично може усунути нардепа з сесійної зали на тривалий час. Проте, коли йдеться про зрадників, які роками системно працювали проти України, тут у «слуг» бракує політичної волі», – заявила Федорів.  

Як відомо, на розгляді в парламенті перебуває близько 10 законопроєктів, які дозволяють позбавити депутатів проросійських партій і їхніх повноважень, і депутатського мандату. 

Нагадаємо, що нещодавно зі складу Національного олімпійського комітету України офіційно виключили Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та ще низку осіб.

Теги: Верховна Рада Конституція Руслан Стефанчук Давид Арахамія Ірина Федорів

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Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
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