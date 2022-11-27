Стефанчук розповів, скількох депутатів планують позбавити мандата за втечу з України

Близько десяти народних депутатів покинули територію України і досі не повернулися до роботи у парламенті

Підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України

Народних депутатів, які втекли з України, позбавили усіх посад. Також їм не виплачують заробітну платню. Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Близько десяти народних депутатів покинули територію України і досі не повернулися до роботи у парламенті», – сказав він.

Глава парламенту також наголосив: «Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами».

Раніше співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що після заборони діяльності політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» її колишні члени не втратили політичного впливу в парламенті, а навпаки – укріплюють свої позиції.