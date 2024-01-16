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Стефанчук знову відмовився ставити на голосування постанову щодо Безуглої

Христина Петренко
glavcom.ua
Стефанчук знову відмовився ставити на голосування постанову щодо Безуглої
Комітет питань регламенту ще минулого тижня рекомендував депутатам розглянути це питання у сесійній залі
Фото: Ірина Геращенко

Раніше Стефанчук заявляв, що Верховна Рада зможе розглянути проєкт відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої тільки після рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук вчергове відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Про це повідомили народні депутати в соцмережах.

«Стефанчук відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки», – повідомила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. Згодом це рішення прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він заявив, що Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція «Слуга народу») з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Комітет питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту ще минулого тижня рекомендував депутатам розглянути це питання у сесійній залі та прийняти рішення більшістю голосів від конституційного складу ВРУ. При цьому включити це питання до порядку денного рекомендували позачергово без голосування.

Чому ініціювали відкликання Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла публічно критикувала Головкома Валерія Залужного, що викликало чимале обурення суспільства та критику з боку її колег по парламенту. Однак виключити її з комітету пропонували ще до цього.

28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт постанови про виключення Безуглої зі складу Комітету нацбезпеки та оборони. Нардеп вважає, що 16 лютого Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з Головним управлінням розвідки Міноборони законопроєкту №4210 до другого читання. Йдеться про документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально депутатка цю інформацію не підтвердила. 

Раніше очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв'ю «Главкому» заявила, що Безугла має скласти мандат. І так, на її думку, буде чесно. Шуляк пояснила, що народна депутатка Мар’яна Безугла є мажоритарною депутаткою, яка обрана від столичної Оболоні, тому для позбавлення депутатства потрібна її заява.

Читайте також: Руслан Стефанчук відповів, чому Рада не звільнила Мар'яну Безуглу
Теги: Верховна Рада партії Руслан Стефанчук Мар’яна Безугла звільнення

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