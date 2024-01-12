Головна Країна Політика
search button user button menu button

Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата
Глава «Слуги народу» вимагає від Безуглої скласти мандат
фото: glavcom.ua

Партія не має можливості сама позбавити Безуглу депутатства, оскільки вона є мажоритарною депутаткою

Народна депутатка Мар’яна Безугла є мажоритарною депутаткою, яка обрана від столичної Оболоні, тому для позбавлення депутатства потрібна її заява. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Що стосується членства Мар’яни в партії та в політраді, то після її заяви про бажання вийти – як тільки надійде заява, одразу підпишу, адже не тримаємо людей, які не готові працювати командно. Вважаю, що з її боку було б чесно щодо виборців, скласти мандат. Бо її обрали як депутата саме від «Слуги народу», депутата від пропрезидентської політичної сили, а не самовисуванця», – підкреслила Шуляк.

Нардепка Безугла є мажоритарною депутаткою, тому партія не має можливості позбавити її депутатства сама, для цього потрібна добра воля самої Безуглої.

«Партії шкодить все, що роз’єднує. Але про якісь чесні речі, які комусь неприємні, потрібно говорити. Ми ж не Комуністична партія, і не в СРСР живемо, щоб комусь затикати рота. Але хотілося б, щоб було більше речей, які об’єднують, а не роз’єднують. Стосовно Мар’яни у нас точилися різні дискусії, але це нормально», – зазначила голова «Слуги народу»

Олена Шуляк додала, що рішення щодо членства Безуглої в політраді будуть приймати депутати під час засідання парламенту.

До слова, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко припустила, що депутатка Мар’яна Безугла після виходу із фракції «Слуга народу» може «наплести все, що знає».

Як повідомлялося раніше, народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». «Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. 

6 січня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Читайте також:

Теги: депутат партія Слуга народу Мар’яна Безугла Олена Шуляк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди в армії потрібні, але підхід має бути не інфантильний і не популістський
Мобілізувати депутатів? Чому це не вирішить проблему
29 грудня, 2023, 17:40
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
5 сiчня, 21:00
В одному з боїв український воїн особисто підбив два російських танки з трьох
Не врятував і «мангал». Нардеп показав, як боєць ЗСУ підриває російський танк (відео)
9 сiчня, 09:06
Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
16 грудня, 2023, 21:47
Сергій Кацуба перетнув кордон та Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ
Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли – розслідування
27 грудня, 2023, 11:27
Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника
Теракт у сільраді на Закарпатті: СБУ повідомила нові подробиці
16 грудня, 2023, 18:39
Банкова готується міняти уряд? «Слуга народу» спрощує собі це завдання
Фальстарт Арахамії. Історія законопроєкта, який прожив один день Влада
5 сiчня, 10:15
На суді чоловік провину визнав
Чоловік відмовився від мобілізації через «віру в Бога»: як його покарали
3 сiчня, 14:15
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
У Раді зареєстровано п'ять версій законопроєкту про мобілізацію – нардеп
9 сiчня, 10:43

Політика

Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата
Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата
Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ
Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ
Чи будуть в Україні електронні повістки: відповідь нардепа
Чи будуть в Україні електронні повістки: відповідь нардепа
Зеленський розповів, чи планується скорочення складу Кабміну
Зеленський розповів, чи планується скорочення складу Кабміну
Секретна зброя від союзників: як було збито за день 26 вертольотів
Секретна зброя від союзників: як було збито за день 26 вертольотів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Кремль готує нову заборону для росіян
14K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
12K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»
12K
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
8993
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)

Новини

За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua