Безугла на вихід? «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки заяви про складання мандата

Партія не має можливості сама позбавити Безуглу депутатства, оскільки вона є мажоритарною депутаткою

Народна депутатка Мар’яна Безугла є мажоритарною депутаткою, яка обрана від столичної Оболоні, тому для позбавлення депутатства потрібна її заява. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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«Що стосується членства Мар’яни в партії та в політраді, то після її заяви про бажання вийти – як тільки надійде заява, одразу підпишу, адже не тримаємо людей, які не готові працювати командно. Вважаю, що з її боку було б чесно щодо виборців, скласти мандат. Бо її обрали як депутата саме від «Слуги народу», депутата від пропрезидентської політичної сили, а не самовисуванця», – підкреслила Шуляк.

Нардепка Безугла є мажоритарною депутаткою, тому партія не має можливості позбавити її депутатства сама, для цього потрібна добра воля самої Безуглої.

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«Партії шкодить все, що роз’єднує. Але про якісь чесні речі, які комусь неприємні, потрібно говорити. Ми ж не Комуністична партія, і не в СРСР живемо, щоб комусь затикати рота. Але хотілося б, щоб було більше речей, які об’єднують, а не роз’єднують. Стосовно Мар’яни у нас точилися різні дискусії, але це нормально», – зазначила голова «Слуги народу»

Олена Шуляк додала, що рішення щодо членства Безуглої в політраді будуть приймати депутати під час засідання парламенту.

До слова, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко припустила, що депутатка Мар’яна Безугла після виходу із фракції «Слуга народу» може «наплести все, що знає».

Як повідомлялося раніше, народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». «Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

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Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої.

6 січня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.