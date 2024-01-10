Руслан Стефанчук відповів, чому Рада не звільнила Мар'яну Безуглу

За словами Стефанчука, на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови про звільнення Безуглої.

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд тільки після рішення погоджувальної ради – Стефанчук

Сьогодні, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. Згодом це рішення прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук агентству «Інтерфакс-Україна».

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Він заявив, що Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція «Слуга народу») з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада. Колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови», – пояснив спікер.

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Водночас Стефанчук наголосив, що, незважаючи «на своє ставлення до пані Мар'яни», яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради, а «криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути».

Крім того, на думку спікера, 10 січня погоджувальна рада «правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед Європейським Союзом».

Як повідомлялося, Стефанчук достроково завершив засідання українського парламенту у зв'язку з тим, що група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадуємо, проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки було зареєстровано у Раді 6 січня.

Раніше нардепка Геращенко подала до суду на голову Верховної Ради через його «бездіяльність» у питанні закордонних відряджень.