Столицю відвідали постпреди всіх країн-членів ЄС: деталі
Візит символічно був організований на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення
Україну зі спільним візитом відвідали постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі. Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.
Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки (PSС), приїжджали в четвер до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.
Комітет відповідає за Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС та Спільну політику безпеки та оборони.
Зокрема, представники ЄС зустрілися з народними депутатами, міністром оборони Олексієм Резніковим, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом, заступником глави Офісу президента Романом Машовцем, а також відвідали Бородянку. Візит символічно організували на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.
Перед приїздом до України вони провели два дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), і вони зустрілися з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині та Польщі.
Тим часом, сьогодні, 31 березня, до Києва прибули глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Їхній візит приурочений річниці звільнення Бучі, вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.
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