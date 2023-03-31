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Столицю відвідали постпреди всіх країн-членів ЄС: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столицю відвідали постпреди всіх країн-членів ЄС: деталі
фото: Ольга Стефанsшина

Візит символічно був організований на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення

Україну зі спільним візитом відвідали постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі. Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина.

Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки (PSС), приїжджали в четвер до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

Столицю відвідали постпреди всіх країн-членів ЄС: деталі фото 1

Комітет відповідає за Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС та Спільну політику безпеки та оборони.

Зокрема, представники ЄС зустрілися з народними депутатами, міністром оборони Олексієм Резніковим, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом, заступником глави Офісу президента Романом Машовцем, а також відвідали Бородянку. Візит символічно організували на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.

Перед приїздом до України вони провели два дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), і вони зустрілися з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині та Польщі.

Тим часом,  сьогодні, 31 березня, до Києва прибули глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Їхній візит приурочений річниці звільнення Бучі, вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Теги: війна Європейський союз звільнення міністр

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