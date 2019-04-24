Суд назвав безпідставною вимогу заборонити Авакову виконувати повноваження міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Facebook МВС

В суд подали позов щодо порушення Арсеном Аваковим вимог до членів уряду. Сьогодні судді відмовились забороняти Авакову виконувати повноваження міністра внутрішніх справ до розгляду справи

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у забезпеченні позову щодо заборони міністру внутрішніх справ Арсену Авакову виконувати свої повноваження. Про це інформує прес-служба суду.

«Суд ухвалив рішення – відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд дійшов висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, адже вимоги щодо забезпечення позову є передчасними», - повідомляє суд.

На думку суду, без розгляду справи по суті з встановленням усіх фактичних обставин справи та дослідженням доказів, що мають значення для вирішення цієї справи, неможливо в даному випадку забезпечити позов.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови МВС Арсена Авакова щодо не подання до Верховної Ради подання про звільнення очільника МВС. Як відомо, позивач просить суд визнати протиправними дії міністра Авакова, а саме порушення положень ст.7 Закону України «Про Кабінет міністрів України», що стосуються вимог до членів уряду.

До прем`єра у позивача претензія щодо нездійснення контролю за діяльністю очільника МВС, не подання до ВРУ подання про звільнення міністра Авакова. Позивач також просить суд зобов’язати очільника Кабміну внести до парламенту відповідне подання.

Нагадаємо, в ст.7 Закону про Кабінет міністрів йдеться про вимоги до членів уряду. Серед них: українське громадянство, володіння державною мовою, не суміщати службову діяльність з іншою роботою і т.п.