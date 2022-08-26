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Суд передав 300 млн грн сина Януковича на потреби розвідки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Суд передав 300 млн грн сина Януковича на потреби розвідки
Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці
фото з відкритих джерел

Гроші спрямують на придбання технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки

Арештовані кошти старшого сина Віктора Януковича передадуть Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

До скарбнички ЗСУ передали заарештовані кошти у розмірі 304 млн грн ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», власником 100% акцій якого був син експрезидента Януковича.

«Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» у розмірі 304 млн гривень», – розповіли в ГУР.

Суд постановив перерахувати вилучені кошти українській розвідці.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, фінансовий ресурс спрямують на придбання технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.

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