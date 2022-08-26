Суд передав 300 млн грн сина Януковича на потреби розвідки

Гроші спрямують на придбання технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки

Арештовані кошти старшого сина Віктора Януковича передадуть Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

До скарбнички ЗСУ передали заарештовані кошти у розмірі 304 млн грн ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», власником 100% акцій якого був син експрезидента Януковича.

«Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» у розмірі 304 млн гривень», – розповіли в ГУР.

Суд постановив перерахувати вилучені кошти українській розвідці.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, фінансовий ресурс спрямують на придбання технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.