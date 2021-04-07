Суд відкрив справу щодо оскарження указу Зеленського про скасування призначення суддів КСУ

Відповідні позови до суду подали самі звільнені судді - Тупицький і Касмінін 29 березня

У Верховному суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Відповідні позови до суду подали самі звільнені судді - Тупицький і Касмінін 29 березня.

«5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021… Також 5 квітня прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 9901/97/21 за позовом Олександра Касмініна», — йдеться в повідомленні суду на сторінці в Facebook.

Як відзначили в пресслужбі Верховного суду, розгляд справ за позовом суддів КСУ призначили на 29 квітня 2021 року. Засідання заплановано на 10:00 і 11:00.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

В указі наголошується, що судді, «продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України».

Це рішення було ухвалено після того, як секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв перевірити усі укази та розпорядження колишнього президента Віктора Януковича, проти якого запровадили санкції. Саме він у 2013 році призначив Тупицького та Касмініна суддями КСУ.