Дружина Семенченка попросила допомоги у Зеленського (відео)

Дружина Семенченка попросила Зеленського надати юриста від Офісу президента

Дружина екснардепа, колишнього командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка Наталія Московець (Наталка Музика) звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням надати для її чоловіка юриста від Офісу президента.

Відеозвернення опублікували на сторінці Семенченка у Facebook.

«Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам і тому прошу надати юриста від Офісу президента, який би був присутній 7 квітня на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості», – сказала дружина екснардепа.

За її словами, Семенченко – це «людина, яка віддала для незалежності України все, ризикуючи своїм життям, а інколи життям своєї родини і власних дітей… а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь і гідність на свободі».

Засідання апеляційного суду щодо запобіжного заходу Семенченку має відбутися в середу, 7 квітня, о 11:00.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.