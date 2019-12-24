ЗМІ: суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку
Суддя Конституційного суду України Микола Мельник
Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі
Суддя Конституційного суду України Микола Мельник вирішив піти у відставку.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в суді.
«Сьогодні судді Конституційного суду на спеціальному пленарному засіданні розглянули заяву Мельника про відставку та прийняли її», — сказав співрозмовник.
Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі.
Микола Мельник був призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.
Суддя Конституційного суду призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.
До слова, Конституційний Суд України на засіданні 18 грудня відмовив колишньому голові КСУ Станіславові Шевчуку у відновленні на посаді.
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