ЗМІ: суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку



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Суддя Конституційного суду України Микола Мельник

Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі

Суддя Конституційного суду України Микола Мельник вирішив піти у відставку.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в суді.

«Сьогодні судді Конституційного суду на спеціальному пленарному засіданні розглянули заяву Мельника про відставку та прийняли її», — сказав співрозмовник.

Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі.

Микола Мельник був призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.

Суддя Конституційного суду призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

До слова, Конституційний Суд України на засіданні 18 грудня відмовив колишньому голові КСУ Станіславові Шевчуку у відновленні на посаді.