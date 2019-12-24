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    Політика

    ЗМІ: суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку

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    Суддя&nbsp;Конституційного суду України&nbsp;Микола Мельник - ЗМІ: суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку
    Суддя Конституційного суду України Микола Мельник

    Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі

    Суддя Конституційного суду України Микола Мельник вирішив піти у відставку.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в суді.

    «Сьогодні судді Конституційного суду на спеціальному пленарному засіданні розглянули заяву Мельника про відставку та прийняли її», — сказав співрозмовник.

    Причини рішення Мельника залишити посаду наразі невідомі.

    Микола Мельник був призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.

    Суддя Конституційного суду призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

    До слова, Конституційний Суд України на засіданні 18 грудня відмовив колишньому голові КСУ Станіславові Шевчуку у відновленні на посаді.

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