Суспільство зненавиділо Яценюка через його непопулярні кроки, – письменник

Андрухович вважає, що слід очікувати на повернення Яценюка

Дії Яценюка як прем’єра були правильними, адже він завоював тотальну ненависть суспільства. Таку думку висловив український письменник, перекладач Юрій Андрухович в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK. Ведуча програми заначила, що колись письменник симпатизував Арсенію Яценюку і казав, що це найбільш



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Арсеній Яценюк очолював уряд з лютого 2014 по квітень 2016 року

Андрухович вважає, що слід очікувати на повернення Яценюка

Дії Яценюка як прем’єра були правильними, адже він завоював тотальну ненависть суспільства.

Таку думку висловив український письменник, перекладач Юрій Андрухович в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Ведуча програми заначила, що колись письменник симпатизував Арсенію Яценюку і казав, що це найбільш екзотичний прем’єр, який був в Україні. З огляду на всі події, які відбулися, чи вважає так письменник і дотепер?

«Я не думаю, що Яценюк – це забута особа. Я майже переконаний, що відбудеться якесь його повернення. Мені здається, що на тому етапі він виконав все, що мав виконати прем’єр у кризовій ситуації», – певен Андрухович.

Зокрема, зауважує письменник, Арсеній Яценюк завоював тотальну ненависть своїми діями, що означає, що його дії були правильними.

«Ненависть – це така відповідь соціуму на непопулярні кроки, які були необхідні, і які хтось мав виконати. Адже, як зазначають класики, тільки тоді успішний реформатор, коли люди перестають з ним вітатися і переходять на інший бік вулиці», – вважає Юрій Андрухович.