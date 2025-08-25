Свириденко підтвердила, що її брат мешкає за кордоном

Свириденко зазначила, що її брат «виїжджав не під час повномасштабної війни»

Віталій Свириденко був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію «Слуга народу»

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко проживає за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Радіо Свобода».

Свириденко на полях Національного молитовного сніданку в Києві 25 серпня зауважила, що її брат «виїжджав не під час повномасштабної війни», а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка додала, що «він проживає за кордоном».

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла у своєму «фейсбуці» запитала у Юлії Свириденко: чому її брат Віталій Свириденко, що з 2021 року є керівником Чернігівської обласної федерації стрільби, виїхав вчитися до Лондона і не повернувся до України. Показова деталь: квартиру, дім та земельну ділянку у Британії Віталій Свириденко купив вже після широкомасштабного вторгнення.

Зауважимо, Віталій Свириденко у 2020 році обрався до Чернігівської облради від «Слуги народу», але наразі його профайл з сайту ради зник.