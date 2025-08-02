Нова прем'єрка відвідала театр (фото)

Свириденко переглянула виставу Івана Уривського «Земля»

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко завітала на закриття 99-го сезону до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вона переглянула виставу Івана Уривського «Земля» за Ольгою Кобилянською. Як інформує «Главком», цією новиною театр поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні до нашого театру завітала Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Її візит відбувся у символічний момент – на закритті 99-го театрального сезону виставою Івана Уривського «Земля» за Ольгою Кобилянською. Для нас це велика честь і важливий знак підтримки», – поділилися в театрі.

Юлія Свириденко (четверта справа) з акторами театру імені Лесі Українки фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Там також подякували прем’єрці за теплі слова, увагу до культури та інтерес до життя театру в такий непростий час.

«Мистецтво – це діалог. І ми щасливі, що цей діалог відбувається не лише зі сцени, а й між людьми, які формують майбутнє країни. Дякуємо за зустріч і довіру!», – сказано у дописі.

Нагадаємо, родзинка вистави «Земля» в тому, що всю постановку, розробку декорацій, підбір костюмів узяла на себе група запрошених фахівців із іншого київського театру імені Івана Франка (його керівником нині є колишній міністр культури Євген Нищук).

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки не вперше вдається до практики залучення режисерів та артистів з інших театрів. Наприкінці 2024-го театр представив п’єсу «Поромник», у якій головну роль грає народний артист України, зірка серіалу «Слуга народу» Станіслав Боклан. Поява відомого артиста коштувала театру 700 тис. грн ($17 тис.).

Окрім Станіслава Боклана, театр імені Лесі Українки запросив зіграти у «Поромнику» ще сімох акторів, які не входять до трупи. Здебільшого, йдеться про ролі другого плану, які виконуватимуть діти. Тут гонорари дуже скромні – по 20 тис. грн кожному.

Також театр імені Лесі України наймав на п’єсу «Отелло» режисера Давид Петросяна (його гонорар 310,6 тис. грн) та акторів Олександра Яцентюка (винагорода 300 тис. грн), Ольгу Голдис (600 тис. грн гонорару).

Восени 2023 року режисер театру імені Івана Франка Іван Уривський втратив у скандал. Він самоцензурував комедію Карпенка-Карого через присутність у ній героя на прізвище Зеленський. На це першим звернув увагу головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний.

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів». У постановці Театру на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський став Залуським. Проте після суспільного розголосу театр ухвалив рішення взагалі відмовитися від використання прізвищ героїв.