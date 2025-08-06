Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив голову БЕБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд призначив голову БЕБ
Уряд провів засідання 6 серпня
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко: Очікуємо на оновлення роботи Бюро

Сьогодні, 6 серпня, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором БЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. 

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури (Цивінського, – Главком). Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 5 серпня переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.

Читайте також:

Теги: Кабмін Юлія Свириденко Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд ухвалює рішення про запуск нової виплати
Уряд запускає виплату «Пакунок школяра»: хто зможе отримати
7 липня, 14:12
Президент разом з главою Мінекономіки та очільником Мінцифри обговорили перші кроки оновленого уряду
Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
15 липня, 13:35
Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові
Нова прем’єрка? Що відомо про політичне та особисте життя Юлії Свириденко
14 липня, 15:44
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко Тема тижня
17 липня, 13:33
Свириденко зазначила, що новий уряд – один із найменших за кількістю міністрів за всю історію
Свириденко провела перше засідання нового уряду
17 липня, 19:56
За словами глави уряду, українці рідко стикаються з корупцією, зокрема з хабарництвом
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
22 липня, 16:10
Новий порядок вручення стосується тих військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації
Уряд змінив порядок отримання «бойових» повісток
1 серпня, 15:49
Свириденко зауважила, що уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби
4 серпня, 12:08
Цивінського можуть призначити на посаду очільника БЕБ 6 серпня
Кандидат на посаду голови БЕБ пройшов поліграф
Сьогодні, 07:48

Політика

Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ
Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)
Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)
Уряд призначив голову БЕБ
Уряд призначив голову БЕБ
США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн
США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн
«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8009
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4760
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4159
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua