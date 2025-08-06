Уряд призначив голову БЕБ

Свириденко: Очікуємо на оновлення роботи Бюро

Сьогодні, 6 серпня, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором БЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури (Цивінського, – Главком). Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 5 серпня переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.