Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського

Регулятор стверджує, що «Укрпошта» «не здатна відновлювати та накопичувати капітал»

Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Згідно з листом, станом на 1 липня власний капітал поштового оператора був від'ємним і становив мінус 661,5 млн грн. Для виконання нормативних вимог компанії бракує 820,4 млн грн, а її збитки за перше півріччя 2025 року зросли до 1,42 млрд грн з 869,5 млн грн роком раніше. Як зазначено в листі регулятора, це свідчить про «неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності».

Нацбанк стверджує, якщо фінансова динаміка «Укрпошти» не зміниться, потреба в докапіталізації може зрости до кінця року. Регулятор наголосив, що це «створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії».

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що «Укрпошта» не зверталася до акціонера з проханням про докапіталізацію. За словами посадовця, «Укрпошта» справно обслуговує кредити ЄБРР та Північного інвестиційного банку, а також вчасно виплачує зарплати та відновлює відділення, зруйновані внаслідок російських атак.

«Якби «Укрпошта» потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера, а такого звернення не було», – каже він.

Як відомо, перший банк фінансової інклюзії в Україні має бути створено на базі АТ «Укрпошта», для чого раніше рішенням уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею «Укрпошті» було передано акції Першого інвестиційного банку. Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» у 2024 році збільшило дохід на 12% порівняно з 2023 роком – до 12,9 млрд грн. Утім, за підсумками року компанія все одно мала чистий збиток у розмірі 413,2 млн грн, але він скоротився майже вдвічі порівняно з показниками 2023 року.

Нещодавно збиткова «Укрпошта» оголосила тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн.

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн грн до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

Як повідомляв «Главком», після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» повідомила, що члени Наглядової ради акціонерного товариства Рінат Абдрасілов, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця. Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується.