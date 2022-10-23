Танки по Красній площі? Європейський експерт описав бачення перемоги України союзниками

«Україна має повністю виграти цю війну і звільнити свої окуповані території. У це вірить уже більшість»

Україна не тільки може, а повинна перемогти у війні, і її союзники зроблять усе для цього. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель.

«Тут, звісно, не думають, що українські танки проїдуться по Красній площі. Мета полягає не в цьому, а в тому що Україна має повністю виграти цю війну і звільнити свої окуповані території. У це вірить уже більшість. Але це не означає, що все це відбудеться протягом одного-двох тижнів. Потрібно вирішити багато складних моментів, щоб дожити до цього. А першою жертвою сьогодні, звісно, є самі українці, і військові, і цивільні», – сказав Роберт Пшель.

Він також зауважив, що Україна здобуде перемогу завдяки мужності її народу, а також підтримці демократичних суспільств та міжнародних організацій, у тому числі НАТО.

«Потрібно триматися. Звісно, попереду ще багато складних днів», – сказав аналітик.

Раніше американський дослідник війни Джон Спенсер розповів, що російська армія розбита зсередини.