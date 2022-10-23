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Танки по Красній площі? Європейський експерт описав бачення перемоги України союзниками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Танки по Красній площі? Європейський експерт описав бачення перемоги України союзниками
Україна здобуде перемогу завдяки мужності її народу, упевнений експерт
фото з відкритих джерел

«Україна має повністю виграти цю війну і звільнити свої окуповані території. У це вірить уже більшість»

Україна не тільки може, а повинна перемогти у війні, і її союзники зроблять усе для цього. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель.

«Тут, звісно, не думають, що українські танки проїдуться по Красній площі. Мета полягає не в цьому, а в тому що Україна має повністю виграти цю війну і звільнити свої окуповані території. У це вірить уже більшість. Але це не означає, що все це відбудеться протягом одного-двох тижнів. Потрібно вирішити багато складних моментів, щоб дожити до цього. А першою жертвою сьогодні, звісно, є самі українці, і військові, і цивільні», – сказав Роберт Пшель.

Він також зауважив, що Україна здобуде перемогу завдяки мужності її народу, а також підтримці демократичних суспільств та міжнародних організацій, у тому числі НАТО.

«Потрібно триматися. Звісно, попереду ще багато складних днів», – сказав аналітик.

Раніше американський дослідник війни Джон Спенсер розповів, що  російська армія розбита зсередини

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Теги: армія військові путін танки Україна українці

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