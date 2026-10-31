Хмара і Драпатий обговорили ситуацію на фронті, плани Росії

Міністр та головнокомандувач визначили завдання про планування бойових операцій як на тактичній, так і оперативній глибині

Сьогодні, 31 жовтня, міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели нараду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Зосередились на ситуації на фронті, планах Росії, зокрема щодо мобілізації, можливих подальших діях противника, ключових безпекових ризиках та нагальних потребах Сил оборони. Окремо обговорили протидію повітряним атакам ворога», – йдеться у повідомленні.

За словами Міністерства оборони, Хмара та Драпатий визначили пріоритети та узгодили подальші кроки.

«Йдеться про розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, забезпечення війська, нарощування виробництва українського ОПК. Також визначили завдання щодо планування бойових операцій як на тактичній, так і оперативній глибині», – додається у повідомленні.

До слова, нещодавно міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели переговори з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Головними темами зустрічі стали збільшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, стабільність поставок озброєння та технічне обслуговування винищувачів F-16.